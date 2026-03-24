Capítulo 90 Leyla: las buenas noticias llegan para la familia de Tufan

Capítulo 90 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 90 'Leyla', novela turca de Caracol. Tras los exámenes que la familia se hizo para saber la compatibilidad con Givan, llegan los resultados y son positivos. Malí, Nur y la pequeña hermana de Givan son aptos para donarle células.