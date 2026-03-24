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Capítulo 90 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 90 'Leyla', novela turca de Caracol. Tras los exámenes que la familia se hizo para saber la compatibilidad con Givan, llegan los resultados y son positivos. Malí, Nur y la pequeña hermana de Givan son aptos para donarle células.

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46:02 min
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Leyla - Capítulo 90: las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
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46:01
Capítulo 89
la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
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46:07
Capítulo 88
a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver
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46:03
Capítulo 87
la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo
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46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan

Capítulo 90 Leyla: las buenas noticias llegan para la familia de Tufan

Tras los exámenes que la familia se hizo para saber la compatibilidad con Givan, llegan los resultados y son positivos. Malí, Nur y la pequeña hermana de Givan son aptos para donarle células.

Por: Caracol Televisión
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46:01
Capítulo 89
la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
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46:07
Capítulo 88
a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver
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46:03
Capítulo 87
la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo
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46:03
Capítulo 86
Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero
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46:02
Capítulo 85
la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla
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Capítulo 84
tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
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46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan