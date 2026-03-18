Capítulo 87 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 87 'Leyla', novela turca de Caracol. Leyla habla con la expareja de su mamá y lo invita a cenar; él va a la casa y pasan un rato en familia. Después, Leyla sale con su mamá sin saber que será la última vez que la verá con vida.
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46:03 min
Leyla - Capítulo 87: la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo
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Capítulo 86
Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero
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Capítulo 85
la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla
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Capítulo 84
tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
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Capítulo 87
la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo
Capítulo 87 Leyla: la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo
Leyla habla con la expareja de su mamá y lo invita a cenar; él va a la casa y pasan un rato en familia. Después, Leyla sale con su mamá sin saber que será la última vez que la verá con vida.