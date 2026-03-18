46:03 min Leyla - Capítulo 87: la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo 46:03 Capítulo 86 Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero 46:02 Capítulo 85 la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla 46:02 Capítulo 84 tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo 46:03 Capítulo 87 la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo

Capítulo 87 Leyla: la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo Leyla habla con la expareja de su mamá y lo invita a cenar; él va a la casa y pasan un rato en familia. Después, Leyla sale con su mamá sin saber que será la última vez que la verá con vida.