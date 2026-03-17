46:03 min Leyla - Capítulo 86: Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero 46:02 Capítulo 85 la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla 46:02 Capítulo 84 tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo 46:06 Capítulo 83 Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban 46:03 Capítulo 86 Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero

Capítulo 86 Leyla: Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero Nur y Malí planean su huida, pero les falta lo más importante: el dinero. Por eso, ella habla con Givan y le dice que si no la quiere ver más, que la ayude con la plata. Él le dice a Tufan y aceptan.