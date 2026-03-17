Capítulo 86 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 86 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur y Malí planean su huida, pero les falta lo más importante: el dinero. Por eso, ella habla con Givan y le dice que si no la quiere ver más que la ayude con la plata. Él le dice a Tufan y aceptan.
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46:03 min
Leyla - Capítulo 86: Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero
46:02
Capítulo 85
la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla
46:02
Capítulo 84
tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
46:06
Capítulo 83
Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban
46:03
Capítulo 86
Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero
Capítulo 86 Leyla: Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero
Nur y Malí planean su huida, pero les falta lo más importante: el dinero. Por eso, ella habla con Givan y le dice que si no la quiere ver más, que la ayude con la plata. Él le dice a Tufan y aceptan.