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Capítulo 86 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 86 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur y Malí planean su huida, pero les falta lo más importante: el dinero. Por eso, ella habla con Givan y le dice que si no la quiere ver más que la ayude con la plata. Él le dice a Tufan y aceptan.

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46:03 min
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Leyla - Capítulo 86: Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero
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46:02
Capítulo 85
la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla
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46:02
Capítulo 84
tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
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46:06
Capítulo 83
Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban
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46:03
Capítulo 86
Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero

Capítulo 86 Leyla: Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero

Nur y Malí planean su huida, pero les falta lo más importante: el dinero. Por eso, ella habla con Givan y le dice que si no la quiere ver más, que la ayude con la plata. Él le dice a Tufan y aceptan.

Por: Caracol Televisión
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46:02
Capítulo 85
la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla
leyla (10).png
46:02
Capítulo 84
tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
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46:06
Capítulo 83
Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban
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46:02
Capítulo 82
la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero
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46:00
Capítulo 81
Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur
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48:44
Capítulo 80
Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa
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46:03
Capítulo 86
Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero