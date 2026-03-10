46:00 min Leyla - Capítulo 81: Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur 48:44 Capítulo 80 Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa 48:56 Capítulo 79 los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan 48:53 Capítulo 78 la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo 46:00 Capítulo 81 Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur

Capítulo 81 Leyla: Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur Nur le dice a toda la familia que se vayan de la casa porque ahora ella tiene las propiedades a su nombre, pero ella no cuenta con que Tufan está libre, y las escrituras no son legítimas.