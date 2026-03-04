Publicidad

22:41 min
Leyla 77.png
Leyla - Capítulo 77: Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen
Leyla 77.png
22:41
Capítulo 77
Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen

Capítulo 77 Leyla: Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen

Givan y Leyla descubren que Tufan le pagó a un viejo amigo para que se entregara a la policía siendo inocente. Ellos alcanzan a convencer al hombre de no aceptar y le piden que se haga justicia.

Por: Caracol Televisión
|
