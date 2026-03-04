22:41 min Leyla - Capítulo 77: Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen 48:56 Capítulo 76 Nur le dice a Malí que trabajen en equipo y busquen vengarse de la familia 48:57 Capítulo 75 Malí graba un video de Nur que revela la verdadera cara de ella 49:00 Capítulo 74 Malí defiende a su amante y engaña a su esposa; espera poder volver a su casa 22:41 Capítulo 77 Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen

Capítulo 77 Leyla: Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen Givan y Leyla descubren que Tufan le pagó a un viejo amigo para que se entregara a la policía siendo inocente. Ellos alcanzan a convencer al hombre de no aceptar y le piden que se haga justicia.