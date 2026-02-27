Publicidad

Capítulo 74 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 74 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur y Malí organizan un encuentro en la mansión; él aprovecha la situación para hablar con su esposa y le dice que Leyla fue quien mató a su bebé.

Capítulo 74 Leyla: Malí defiende a su amante y engaña a su esposa; espera poder volver a su casa

Nur y Malí organizan un encuentro en la mansión; él aprovecha la situación para hablar con su esposa y le dice que Leyla fue quien mató a su bebé. Ella los amenaza y les dice que se vengará de todo.

Por: Caracol Televisión
|
Leyla (3) (1).png
48:55
Capítulo 73
Tufan quiere saldar su deuda del pasado y considera entregarse a la policía
Leyla (4).png
48:58
Capítulo 72
Malí se entera quién está detrás de la muerte de su bebé, y busca vengarse
leyla (2) (1).png
48:57
Capítulo 71
Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador
leyla (3).png
49:16
Capítulo 70
la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro
Leyla (2).png
44:47
Capítulo 69
Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años
Leyla (1).png
44:44
Capítulo 68
Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
Leyla (3) (2).png
49:00
Capítulo 74
