Capítulo 75 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 75 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur se entera que Nego mató a su padre y le pide a Malí que hablen. Ella le exige a su examante que mate a su propio padre, pero él no acepta.

Capítulo 75 Leyla: Malí graba un video de Nur que revela la verdadera cara de ella

Nur se entera que Nego mató a su padre y le pide a Malí que hablen. Ella le exige a su examante que mate a su propio padre, pero él no acepta y le muestra un video del accidente de su exesposo.

Por: Caracol Televisión
