Capítulo 74 Malí defiende a su amante y engaña a su esposa; espera poder volver a su casa
Capítulo 73 Tufan quiere saldar su deuda del pasado y considera entregarse a la policía
Capítulo 72 Malí se entera quién está detrás de la muerte de su bebé, y busca vengarse
Capítulo 75 Malí graba un video de Nur que revela la verdadera cara de ella

Capítulo 75 Leyla: Malí graba un video de Nur que revela la verdadera cara de ella Nur se entera que Nego mató a su padre y le pide a Malí que hablen. Ella le exige a su examante que mate a su propio padre, pero él no acepta y le muestra un video del accidente de su exesposo.