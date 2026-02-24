Publicidad
En vivo ‘A Otro Nivel’
Murió actor de 'Lizzie McGuire'
Emmanuel Esparza se casará
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo 71 Leyla, novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 71 Leyla, novela turca de Caracol, completo y en español. Nur decide ser miembro clave de la fundación, pero no contaba con ver a una persona poco querida en ese lugar.
48:57 min
Leyla - Capítulo 71:
Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador
49:16
Capítulo 70
la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro
44:47
Capítulo 69
Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años
44:44
Capítulo 68
Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
48:57
Capítulo 71
Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador
Capítulo 71 Leyla: Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador
Los seguidores de Nur aumentaron en redes sociales y esto favorece a la fundación. Por eso mismo, ella decide ser miembro clave, pero no contaba con ver a una persona poco querida en ese lugar.
Por:
Caracol Televisión
|
24 de Febrero, 2026
49:16
Capítulo 70
la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro
44:47
Capítulo 69
Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años
44:44
Capítulo 68
Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
44:44
Capítulo 67
Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija
44:40
Capítulo 66
Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes
44:44
Capítulo 65
Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
48:57
Capítulo 71
Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador
Capítulo 70 Leyla: la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro
Capítulo 69 Leyla: Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años
Capítulo 68 Leyla: Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
Capítulo 67 Leyla: Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija
Capítulo 66 Leyla: Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes
Capítulo 65 Leyla: Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
