Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo ‘A Otro Nivel’
Murió actor de 'Lizzie McGuire'
Emmanuel Esparza se casará
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 71 Leyla, novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 71 Leyla, novela turca de Caracol, completo y en español. Nur decide ser miembro clave de la fundación, pero no contaba con ver a una persona poco querida en ese lugar.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

48:57 min
leyla (2) (1).png
Leyla - Capítulo 71: Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador
leyla (3).png
49:16
Capítulo 70
la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro
Leyla (2).png
44:47
Capítulo 69
Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años
Leyla (1).png
44:44
Capítulo 68
Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
leyla (2) (1).png
48:57
Capítulo 71
Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador

Capítulo 71 Leyla: Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador

Los seguidores de Nur aumentaron en redes sociales y esto favorece a la fundación. Por eso mismo, ella decide ser miembro clave, pero no contaba con ver a una persona poco querida en ese lugar.

Por: Caracol Televisión
|
leyla (3).png
49:16
Capítulo 70
la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro
Leyla (2).png
44:47
Capítulo 69
Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años
Leyla (1).png
44:44
Capítulo 68
Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
Leyla.png
44:44
Capítulo 67
Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija
Leyla.png
44:40
Capítulo 66
Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes
leyla (2).png
44:44
Capítulo 65
Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
leyla (2) (1).png
48:57
Capítulo 71
Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador