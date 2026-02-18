Publicidad

Capítulo 67 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español

Capítulo 67 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Mali escapa al basurero, lo encuentran, habla con su papá y abre su corazón para sincerarse.

44:44 min
Leyla - Capítulo 67: Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija
44:40
Capítulo 66
Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes
44:44
Capítulo 65
Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
Capítulo 64
Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
44:44
Capítulo 67
Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija

Capítulo 67 Leyla: Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija

Mali se va de la casa y llega al basurero; Güzide lo encuentra, lo lleva a su posada y allí habla con su papá y abre su corazón para sincerarse con respecto a esa situación.

Por: Caracol Televisión
|
44:44
Capítulo 67
Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija