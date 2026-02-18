44:44 min Leyla - Capítulo 67: Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija 44:40 Capítulo 66 Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes 44:44 Capítulo 65 Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur Capítulo 64 Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur 44:44 Capítulo 67 Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija

Capítulo 67 Leyla: Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija Mali se va de la casa y llega al basurero; Güzide lo encuentra, lo lleva a su posada y allí habla con su papá y abre su corazón para sincerarse con respecto a esa situación.