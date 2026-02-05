Capítulo 61 Leyla: La venganza de Leyla podría alejarla de Givan - CaracolTV
La madre de Leyla le aconseja que detenga su venganza contra Nur, debido a que al ser madre de Givan, esto podría afectar su matrimonio; sin embargo, la joven insiste en acabar definidamente con su suegra.
44:34 min
Leyla - Capítulo 61: La venganza de Leyla podría alejarla de Givan
44:33
Capítulo 61
La venganza de Leyla podría alejarla de Givan
Capítulo 61 Leyla: La venganza de Leyla podría alejarla de Givan
