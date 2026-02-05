Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo Desafío del Siglo
Carolina Ramírez está embarazada
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 61 Leyla: La venganza de Leyla podría alejarla de Givan - CaracolTV

La madre de Leyla le aconseja que detenga su venganza contra Nur, debido a que al ser madre de Givan, esto podría afectar su matrimonio; sin embargo, la joven insiste en acabar definidamente con su suegra.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:34 min
Diseño sin título.jpg
Leyla - Capítulo 61: La venganza de Leyla podría alejarla de Givan
Diseño sin título (1).jpg
44:33
Capítulo 60
Nur es secuestrada y Leyla es la principal sospechosa
Leyla
44:34
Capítulo 59
Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático
Plantilla fotos Caracol - 2026-02-02T141927.334.jpg
44:31
Capítulo 58
Capítulo 58 Leyla: Givan sorprende a Lyela y a Nur discutiendo y las obliga a disculparse
Diseño sin título.jpg
44:34
Capítulo 61
La venganza de Leyla podría alejarla de Givan

Capítulo 61 Leyla: La venganza de Leyla podría alejarla de Givan

La madre de Leyla le aconseja que detenga su venganza contra Nur, debido a que al ser madre de Givan, esto podría afectar su matrimonio; sin embargo, la joven insiste en acabar definidamente con su suegra.

Por: Caracol Televisión
|
Diseño sin título (1).jpg
44:33
Capítulo 60
Nur es secuestrada y Leyla es la principal sospechosa
Leyla
44:34
Capítulo 59
Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático
Plantilla fotos Caracol - 2026-02-02T141927.334.jpg
44:31
Capítulo 58
Capítulo 58 Leyla: Givan sorprende a Lyela y a Nur discutiendo y las obliga a disculparse
Capítulo Leyla
44:32
Capítulo 57
Givan le pide matrimonio a Leyla y se casan de inmediato
Leyla
44:48
Capítulo 56
Givan le prepara sorpresa a Leyla para revivir a la niña de la que se enamoró
Leyla
44:40
Capítulo 55
Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel
Diseño sin título.jpg
44:34
Capítulo 61
La venganza de Leyla podría alejarla de Givan