Capítulo 60 Leyla: Nur es secuestrada y Leyla es la principal sospechosa - CaracolTV

Luego de una conversación con Mali, Nur es secuestrada, lo que causa que Gival empiece a sospechar de Leyla; mientras tanto, la joven con ayuda de Fidan busca las pruebas para comprobar su inocencia.

Capítulo 60 Leyla: Nur es secuestrada y Leyla es la principal sospechosa

Luego de una conversación con Mali, Nur es secuestrada, lo que causa que Gival empiece a sospechar de Leyla; mientras tanto, la joven con ayuda de Fidan busca las pruebas para comprobar su inocencia.

