Capítulo 57 Leyla: Givan le pide matrimonio a Leyla y se casan de inmediato

Capítulo 57 de Leyla, novela turca de Caracol Televisión, completo y en español

Givan le propone matrimonio a Leyla, ella acepta y se casan de inmediato.

44:32 min
Capítulo Leyla
Leyla - Capítulo 57: Givan le pide matrimonio a Leyla y se casan de inmediato
