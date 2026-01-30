44:32 min Leyla - Capítulo 57: Givan le pide matrimonio a Leyla y se casan de inmediato 44:48 Capítulo 56 Givan le prepara sorpresa a Leyla para revivir a la niña de la que se enamoró 44:40 Capítulo 55 Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel 44:55 Capítulo 54 Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal 44:32 Capítulo 57 Givan le pide matrimonio a Leyla y se casan de inmediato

Capítulo 57 Leyla: Givan le pide matrimonio a Leyla y se casan de inmediato El joven organizó una sorpresa para proponerle a su novia que se case con él. Horas después Nur echa a Leyla de la casa, por lo que Givan adelanta la boda para que regrese como su esposa.