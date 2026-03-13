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Capítulo 84 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 84 'Leyla', novela turca de Caracol. La madre de Tufan le dice que su esposo no está por ningún lado y le pide que por favor lo busque. Cuando él llega, descubre que su padre iba a entregarse a la policía por ser cómplice de asesinato.

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46:02 min
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Leyla - Capítulo 84: tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
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46:06
Capítulo 83
Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban
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46:02
Capítulo 82
la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero
leyla (8).png
46:00
Capítulo 81
Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur
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46:02
Capítulo 84
tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo

Capítulo 84 Leyla: tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo

La madre de Tufan le dice que su esposo no está por ningún lado y le pide que por favor lo busque. Cuando él llega, descubre que su padre iba a entregarse a la policía por ser cómplice de asesinato.

Por: Caracol Televisión
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LEYLA (9).png
46:06
Capítulo 83
Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban
plantilla 1280 x 720 (1).png
46:02
Capítulo 82
la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero
leyla (8).png
46:00
Capítulo 81
Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur
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48:44
Capítulo 80
Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa
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48:56
Capítulo 79
los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan
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48:53
Capítulo 78
la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo
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46:02
Capítulo 84
tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo