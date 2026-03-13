46:02 min Leyla - Capítulo 84: tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo 46:06 Capítulo 83 Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban 46:02 Capítulo 82 la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero 46:00 Capítulo 81 Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur 46:02 Capítulo 84 tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo

Capítulo 84 Leyla: tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo La madre de Tufan le dice que su esposo no está por ningún lado y le pide que por favor lo busque. Cuando él llega, descubre que su padre iba a entregarse a la policía por ser cómplice de asesinato.