Capítulo 84 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 84 'Leyla', novela turca de Caracol. La madre de Tufan le dice que su esposo no está por ningún lado y le pide que por favor lo busque. Cuando él llega, descubre que su padre iba a entregarse a la policía por ser cómplice de asesinato.
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46:02 min
Leyla - Capítulo 84: tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
46:06
Capítulo 83
Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban
46:02
Capítulo 82
la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero
46:00
Capítulo 81
Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur
46:02
Capítulo 84
tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
Capítulo 84 Leyla: tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
La madre de Tufan le dice que su esposo no está por ningún lado y le pide que por favor lo busque. Cuando él llega, descubre que su padre iba a entregarse a la policía por ser cómplice de asesinato.