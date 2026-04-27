39:24 min Leyla - Capítulo 112: Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre 46:01 Capítulo 111 Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación 46:01 Capítulo 110 quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda 46:12 Capítulo 109 Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat 39:24 Capítulo 112 Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre

Capítulo 112 Leyla: Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre Llega una visita a la mansión en la que trabaja Nur y ella va a avisarle a Vedat que quieren verlo, pero escucha que su jefe dice que él fue el encargado de asesinar y desaparecer al padre de ella.