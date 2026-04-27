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Capítulo 112 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 112 'Leyla', novela turca de Caracol. Llega una visita a la mansión en la que trabaja Nur y ella va a avisarle a Vedat que quieren verlo, pero escucha que su jefe dice que él fue el encargado de asesinar y desaparecer al padre de ella.

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39:24 min
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Leyla - Capítulo 112: Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre
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46:01
Capítulo 111
Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación
Leyla cap 110
46:01
Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
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46:12
Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
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39:24
Capítulo 112
Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre

Capítulo 112 Leyla: Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre

Llega una visita a la mansión en la que trabaja Nur y ella va a avisarle a Vedat que quieren verlo, pero escucha que su jefe dice que él fue el encargado de asesinar y desaparecer al padre de ella.

Por: Caracol Televisión
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Plantilla fotos Caracol (1) (1).png
46:01
Capítulo 111
Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación
Leyla cap 110
46:01
Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
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46:12
Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
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46:01
Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
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46:00
Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
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46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
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39:24
Capítulo 112
Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre