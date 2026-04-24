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Capítulo 111 Leyla, novelas turcas - CaracolTV

El patriarca se pone furibundo al ver la celebración y trata mal a su hija delante de todos. Nur la consuela y trata de apoyarla para, poco a poco, acercarse a ella y ganarse su confianza.

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46:01 min
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Leyla - Capítulo 111: Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación
Leyla cap 110
46:01
Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
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46:12
Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
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46:01
Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
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46:01
Capítulo 111
Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación

Capítulo 111 Leyla: Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación

El patriarca se pone furibundo al ver la celebración y trata mal a su hija delante de todos. Nur la consuela y trata de apoyarla para, poco a poco, acercarse a ella y ganarse su confianza.

Por: Caracol Televisión
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Leyla cap 110
46:01
Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
Plantilla fotos Caracol (1).png
46:12
Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
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46:01
Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
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46:00
Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
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46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
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46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
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46:01
Capítulo 111
Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación