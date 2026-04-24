46:01 min Leyla - Capítulo 111: Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación 46:01 Capítulo 110 quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda 46:12 Capítulo 109 Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat 46:01 Capítulo 108 Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren 46:01 Capítulo 111 Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación

Capítulo 111 Leyla: Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación El patriarca se pone furibundo al ver la celebración y trata mal a su hija delante de todos. Nur la consuela y trata de apoyarla para, poco a poco, acercarse a ella y ganarse su confianza.