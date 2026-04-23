46:01 min Leyla - Capítulo 110: quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda 46:12 Capítulo 109 Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat 46:01 Capítulo 108 Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren 46:00 Capítulo 107 Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino 46:01 Capítulo 110 quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda

Capítulo 110 Leyla: quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda Las autoridades se dan cuenta que muchos documentos de la fundación no están en regla y van a quitarles los niños a Leyla. No obstante, Eren consigue que ella se quede con su custodia.