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Capítulo 110 de 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 110 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español.

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46:01 min
Leyla cap 110
Leyla - Capítulo 110: quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
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46:12
Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
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46:01
Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
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46:00
Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
Leyla cap 110
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Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda

Capítulo 110 Leyla: quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda

Las autoridades se dan cuenta que muchos documentos de la fundación no están en regla y van a quitarles los niños a Leyla. No obstante, Eren consigue que ella se quede con su custodia.

Por: Alejandra Hurtado
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Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
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Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
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Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
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46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
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46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
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46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
Leyla cap 110
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Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda