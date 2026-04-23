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Capítulo 110 de 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 110 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español.
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Capítulo 110 Leyla: quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
46:01 min
Leyla - Capítulo 110:
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
46:12
Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
46:01
Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
46:00
Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
46:01
Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
Capítulo 110 Leyla: quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
Las autoridades se dan cuenta que muchos documentos de la fundación no están en regla y van a quitarles los niños a Leyla. No obstante, Eren consigue que ella se quede con su custodia.
Por:
Alejandra Hurtado
|
23 de Abril, 2026
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46:12
Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
46:01
Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
46:00
Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
46:01
Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
Leyla
Capítulo 109 Leyla: Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
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Capítulo 108 Leyla: Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
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Capítulo 107 Leyla: Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
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Capítulo 106 Leyla: Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
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