Capítulo 113 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 113 'Leyla', novela turca de Caracol. Eren descubre que la caída del edificio fue planeada y el ingeniero que lo acompaña dice que las columnas fueron intervenidas: hay manos criminales. Él quiere saber por qué Leyla es la nueva chef.
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46:15 min
Leyla - Capítulo 113: Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
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Capítulo 112
Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre
46:01
Capítulo 111
Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación
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Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
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Capítulo 113
Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
Capítulo 113 Leyla: Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
Eren descubre que la caída del edificio fue planeada y el ingeniero que lo acompaña dice que las columnas fueron intervenidas: hay manos criminales. Él quiere saber por qué Leyla es la nueva chef.