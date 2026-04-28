46:15 min Leyla - Capítulo 113: Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo 39:24 Capítulo 112 Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre 46:01 Capítulo 111 Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación 46:01 Capítulo 110 quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda 46:15 Capítulo 113 Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo

Capítulo 113 Leyla: Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo Eren descubre que la caída del edificio fue planeada y el ingeniero que lo acompaña dice que las columnas fueron intervenidas: hay manos criminales. Él quiere saber por qué Leyla es la nueva chef.