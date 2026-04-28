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Capítulo 113 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 113 'Leyla', novela turca de Caracol. Eren descubre que la caída del edificio fue planeada y el ingeniero que lo acompaña dice que las columnas fueron intervenidas: hay manos criminales. Él quiere saber por qué Leyla es la nueva chef.

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46:15 min
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Leyla - Capítulo 113: Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
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39:24
Capítulo 112
Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre
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46:01
Capítulo 111
Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación
Leyla cap 110
46:01
Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
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46:15
Capítulo 113
Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo

Capítulo 113 Leyla: Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo

Eren descubre que la caída del edificio fue planeada y el ingeniero que lo acompaña dice que las columnas fueron intervenidas: hay manos criminales. Él quiere saber por qué Leyla es la nueva chef.

Por: Caracol Televisión
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39:24
Capítulo 112
Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre
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46:01
Capítulo 111
Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación
Leyla cap 110
46:01
Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
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46:12
Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
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Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
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Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
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46:15
Capítulo 113
Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo