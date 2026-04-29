Capítulo 114 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 114 'Leyla', novela turca de Caracol. Leyla y Malí se reunieron para hablar sobre sus planes en contra de Nur. Leyla dice que comenzará siendo la chef de la familia y Malí se casará con Nur; juntos le harán la vida imposible.
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40:49 min
Leyla - Capítulo 114: tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
46:15
Capítulo 113
Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
39:24
Capítulo 112
Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre
46:01
Capítulo 111
Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación
40:49
Capítulo 114
tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
Capítulo 114 Leyla: tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
Leyla y Malí se reunieron para hablar sobre sus planes en contra de Nur. Leyla dice que comenzará siendo la chef de la familia y Malí se casará con Nur; juntos le harán la vida imposible.