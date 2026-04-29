40:49 min Leyla - Capítulo 114: tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur 46:15 Capítulo 113 Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo 39:24 Capítulo 112 Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre 46:01 Capítulo 111 Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación 40:49 Capítulo 114 tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur

Capítulo 114 Leyla: tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur Leyla y Malí se reunieron para hablar sobre sus planes en contra de Nur. Leyla dice que comenzará siendo la chef de la familia y Malí se casará con Nur; juntos le harán la vida imposible.