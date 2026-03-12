Capítulo 83 Leyla: Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban

Capítulo 83 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 83 'Leyla', novela turca de Caracol. Givan visita a su madre del basurero y le dice que va a esconder el dinero que su hijo robó. Malí llega al lugar y coge la maleta, pero cuando va a usar el dinero se lleva la sorpresa que es falso.
46:06 min
