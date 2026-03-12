46:06 min Leyla - Capítulo 83: Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban 46:02 Capítulo 82 la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero 46:00 Capítulo 81 Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur 48:44 Capítulo 80 Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa 46:06 Capítulo 83 Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban

Capítulo 83 Leyla: Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban Givan visita a su madre del basurero y le dice que va a esconder el dinero que su hijo robó. Malí llega al lugar y coge la maleta, pero cuando va a usar el dinero se lleva la sorpresa que es falso.