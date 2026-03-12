Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow 3'
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Capítulo 83 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 83 'Leyla', novela turca de Caracol. Givan visita a su madre del basurero y le dice que va a esconder el dinero que su hijo robó. Malí llega al lugar y coge la maleta, pero cuando va a usar el dinero se lleva la sorpresa que es falso.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

46:06 min
LEYLA (9).png
Leyla - Capítulo 83: Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban
plantilla 1280 x 720 (1).png
46:02
Capítulo 82
la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero
leyla (8).png
46:00
Capítulo 81
Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur
leyla (2) (2).png
48:44
Capítulo 80
Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa
LEYLA (9).png
46:06
Capítulo 83
Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban

Capítulo 83 Leyla: Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban

Givan visita a su madre del basurero y le dice que va a esconder el dinero que su hijo robó. Malí llega al lugar y coge la maleta, pero cuando va a usar el dinero se lleva la sorpresa que es falso.

Por: Caracol Televisión
|
plantilla 1280 x 720 (1).png
46:02
Capítulo 82
la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero
leyla (8).png
46:00
Capítulo 81
Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur
leyla (2) (2).png
48:44
Capítulo 80
Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa
Leyla (7).png
48:56
Capítulo 79
los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan
plantilla 1280 x 720 (4).png
48:53
Capítulo 78
la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo
Leyla 77.png
22:41
Capítulo 77
Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen
LEYLA (9).png
46:06
Capítulo 83
Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban