48:56 min Leyla - Capítulo 79: los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan 48:53 Capítulo 78 la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo 22:41 Capítulo 77 Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen 48:56 Capítulo 76 Nur le dice a Malí que trabajen en equipo y busquen vengarse de la familia 48:56 Capítulo 79 los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan

Capítulo 79 Leyla: los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan Malí roba el celular de Fidan y le escribe a Leyla que necesita encontrase con ella; la cita es en las afueras de la ciudad. Cuando llega, ella se encuentra con Malí y él acaba con su vida.