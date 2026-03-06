Capítulo 79 Leyla: los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan

Publicidad

Capítulo 79 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español.

Capítulo 79 'Leyla', novela turca de Caracol. Malí roba el celular de Fidan y le escribe a Leyla que necesita encontrase con ella. Cuando llega, Leyla se encuentra con Malí y él acaba con su vida.

48:56 min
Leyla - Capítulo 79: los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan
48:53
Capítulo 78
la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo
22:41
Capítulo 77
Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen
48:56
Capítulo 76
Nur le dice a Malí que trabajen en equipo y busquen vengarse de la familia
48:56
Capítulo 79
los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan

Malí roba el celular de Fidan y le escribe a Leyla que necesita encontrase con ella; la cita es en las afueras de la ciudad. Cuando llega, ella se encuentra con Malí y él acaba con su vida.

48:53
22:41
48:56
48:57
Capítulo 75
Malí graba un video de Nur que revela la verdadera cara de ella
49:00
Capítulo 74
Malí defiende a su amante y engaña a su esposa; espera poder volver a su casa
48:55
Capítulo 73
Tufan quiere saldar su deuda del pasado y considera entregarse a la policía
