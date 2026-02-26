Publicidad

Capítulo 76 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 76 'Leyla', novela turca de Caracol. Tufan le hace caso a Leyla y está de acuerdo en dejar a Nur en el basurero. Le confiesa a su padre que se quiere entregar a la policía y estar en paz.

48:55 min
Leyla - Capítulo 73: Tufan quiere saldar su deuda del pasado y considera entregarse a la policía
48:58
Capítulo 72
Malí se entera quién está detrás de la muerte de su bebé, y busca vengarse
48:57
Capítulo 71
Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador
49:16
Capítulo 70
la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro
Capítulo 73 Leyla: Tufan quiere saldar su deuda del pasado y considera entregarse a la policía

Tufan le hace caso al plan de Leyla y está de acuerdo en dejar a Nur en el basurero. Le confiesa a su padre que se quiere entregar a la policía para poder estar en paz, pero él no lo apoya.

Por: Caracol Televisión
|
Leyla (2).png
44:47
Capítulo 69
Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años
Leyla (1).png
44:44
Capítulo 68
Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
Leyla.png
44:44
Capítulo 67
Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija
Leyla (3) (1).png
48:55
Capítulo 73
Tufan quiere saldar su deuda del pasado y considera entregarse a la policía