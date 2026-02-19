44:44 min Leyla - Capítulo 68: Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse 44:44 Capítulo 67 Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija 44:40 Capítulo 66 Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes 44:44 Capítulo 65 Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur 44:44 Capítulo 68 Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse

Capítulo 68 Leyla: Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse En medio de un descuido, Givan toma el teléfono de Leyla, abre la galería y ve el video íntimo de Nur con Mali, siendo infieles en la mansión; tomarán justicia por su propia mano.