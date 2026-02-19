Publicidad

44:44 min
44:44
Capítulo 68 Leyla: Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse

En medio de un descuido, Givan toma el teléfono de Leyla, abre la galería y ve el video íntimo de Nur con Mali, siendo infieles en la mansión; tomarán justicia por su propia mano.

Capítulo 64
Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
44:35
Capítulo 63
La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión
44:31
Capítulo 62
Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión
44:44
