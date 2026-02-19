Publicidad
Hilos de Vida
Juegos
Capítulo 68 Leyla, novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 68 Leyla, novela turca de Caracol, completo y en español. En medio de un descuido, Givan toma el teléfono de Leyla, abre la galería y ve el video íntimo de Nur con Mali.
Capítulo 68 Leyla: Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
Leyla - Capítulo 68:
Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
Capítulo 67
Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija
Capítulo 66
Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes
Capítulo 65
Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
Capítulo 68
Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
Capítulo 68 Leyla: Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
En medio de un descuido, Givan toma el teléfono de Leyla, abre la galería y ve el video íntimo de Nur con Mali, siendo infieles en la mansión; tomarán justicia por su propia mano.
19 de Febrero, 2026
Capítulo 67
Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija
Capítulo 66
Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes
Capítulo 65
Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
Capítulo 64
Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
Capítulo 63
La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión
Capítulo 62
Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión
Capítulo 68
Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
Capítulo 67 Leyla: Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija
Capítulo 66 Leyla: Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes
Capítulo 65 Leyla: Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
Capítulo 64 Leyla: Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
Capítulo 63 Leyla: La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión
Capítulo 62 Leyla: Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión
