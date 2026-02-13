Publicidad

Capítulo 64 de 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 64 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Givan y Leyla intentarán demostrarle a la familia la verdadera cara de Nur.

Leyla - Capítulo 64: Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
leyla11fb.jpg
44:35
Capítulo 63
La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión
leyla9
44:31
Capítulo 62
Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión
Diseño sin título.jpg
44:34
Capítulo 61
La venganza de Leyla podría alejarla de Givan
Leyla.png
Capítulo 64
Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur

Capítulo 64 Leyla: Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur

La familia de Tufan lo culpa por lo que le está pasando a Nur e intentan convencerlo para que ella vuelva a casa. Además, Leyla lo advierte sobre Nur y le pide que haga lo que su corazón diga.

Por: Caracol Televisión
|
