Capítulo 64 de 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 64 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Givan y Leyla intentarán demostrarle a la familia la verdadera cara de Nur.
Capítulo 64 Leyla: Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
Leyla - Capítulo 64:
Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
44:35
Capítulo 63
La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión
44:31
Capítulo 62
Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión
44:34
Capítulo 61
La venganza de Leyla podría alejarla de Givan
Capítulo 64
Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
Capítulo 64 Leyla: Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
La familia de Tufan lo culpa por lo que le está pasando a Nur e intentan convencerlo para que ella vuelva a casa. Además, Leyla lo advierte sobre Nur y le pide que haga lo que su corazón diga.
Por:
Caracol Televisión
|
13 de Febrero, 2026
44:35
Capítulo 63
La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión
44:31
Capítulo 62
Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión
44:34
Capítulo 61
La venganza de Leyla podría alejarla de Givan
44:33
Capítulo 60
Nur es secuestrada y Leyla es la principal sospechosa
44:34
Capítulo 59
Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático
44:31
Capítulo 58
Capítulo 58 Leyla: Givan sorprende a Lyela y a Nur discutiendo y las obliga a disculparse
