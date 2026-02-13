Leyla - Capítulo 64: Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur 44:35 Capítulo 63 La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión 44:31 Capítulo 62 Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión 44:34 Capítulo 61 La venganza de Leyla podría alejarla de Givan Capítulo 64 Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur

Capítulo 64 Leyla: Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur La familia de Tufan lo culpa por lo que le está pasando a Nur e intentan convencerlo para que ella vuelva a casa. Además, Leyla lo advierte sobre Nur y le pide que haga lo que su corazón diga.