Capítulo 59 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español
Capítulo 59 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Nur filtra a los medios que Serap vive bajo su techo con Tufan y se arma un escándalo.
Capítulo 59 Leyla: Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático
Leyla - Capítulo 59:
Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático
Capítulo 59 Leyla: Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático
La mamá de Givan filtra a los medios que su esposo llevó a vivir a su novia al mismo techo de ella, por lo que Serap decide irse. No obstante, su negocio se ve afectado por las noticias.
3 de Febrero, 2026
