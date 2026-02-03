44:34 min Leyla - Capítulo 59: Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático 44:31 Capítulo 58 Capítulo 58 Leyla: Givan sorprende a Lyela y a Nur discutiendo y las obliga a disculparse 44:32 Capítulo 57 Givan le pide matrimonio a Leyla y se casan de inmediato 44:48 Capítulo 56 Givan le prepara sorpresa a Leyla para revivir a la niña de la que se enamoró 44:34 Capítulo 59 Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático

Capítulo 59 Leyla: Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático La mamá de Givan filtra a los medios que su esposo llevó a vivir a su novia al mismo techo de ella, por lo que Serap decide irse. No obstante, su negocio se ve afectado por las noticias.