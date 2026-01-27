Publicidad

Capítulo 54 de 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 54 completo y en español de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión. Ceren le envía una foto a Leyla de ella con Givan, para hacerlos pelear, pero el plan le sale mal.

44:55 min
Capítulo Leyla
Leyla - Capítulo 54: Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal
Capítulo Leyla
44:55
Capítulo 54
Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal

Capítulo 54 Leyla: Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal

La joven se hace la borracha para que Givan la deje quedar en su casa, pero ella se mete en su cama para tomarse una foto y enviársela a su novia. No obstante, Leyla no cae en la trampa.

Por: Alejandra Hurtado
