Capítulo 54 de 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 54 completo y en español de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión. Ceren le envía una foto a Leyla de ella con Givan, para hacerlos pelear, pero el plan le sale mal.
Capítulo 54 Leyla: Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal
44:55 min
Leyla - Capítulo 54:
Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal
45:36
Capítulo 53
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
45:44
Capítulo 52
Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla
45:50
Capítulo 51
Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto
44:55
Capítulo 54
Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal
Capítulo 54 Leyla: Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal
La joven se hace la borracha para que Givan la deje quedar en su casa, pero ella se mete en su cama para tomarse una foto y enviársela a su novia. No obstante, Leyla no cae en la trampa.
Por:
Alejandra Hurtado
|
27 de Enero, 2026
