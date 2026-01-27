44:55 min Leyla - Capítulo 54: Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal 45:36 Capítulo 53 Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza 45:44 Capítulo 52 Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla 45:50 Capítulo 51 Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto 44:55 Capítulo 54 Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal

Capítulo 54 Leyla: Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal La joven se hace la borracha para que Givan la deje quedar en su casa, pero ella se mete en su cama para tomarse una foto y enviársela a su novia. No obstante, Leyla no cae en la trampa.