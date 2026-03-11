Publicidad

Capítulo 82 Leyla: la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero

En la mansión al fin encuentran la paz que tanto deseaban. Givan y Leyla van al basurero para ver la nueva vida de Nur; allí hablan con ella y le dicen que se merece todo lo que le está pasando.

Por: Caracol Televisión
|
leyla (8).png
46:00
Capítulo 81
Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur
leyla (2) (2).png
48:44
Capítulo 80
Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa
Leyla (7).png
48:56
Capítulo 79
los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan
plantilla 1280 x 720 (4).png
48:53
Capítulo 78
la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo
Leyla 77.png
22:41
Capítulo 77
Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen
leyla (6).png
48:56
Capítulo 76
Nur le dice a Malí que trabajen en equipo y busquen vengarse de la familia
plantilla 1280 x 720 (1).png
46:02
Capítulo 82
la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero