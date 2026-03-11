Capítulo 82 Leyla: la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero

Capítulo 82 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 82 'Leyla', novela turca de Caracol. En la mansión al fin encuentran la paz que tanto deseaban. Givan y Leyla van al basurero para ver la nueva vida de Nur; allí le dicen que se merece todo lo que le está pasando.
46:02 min
Leyla - Capítulo 82: la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero
46:00
