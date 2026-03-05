48:53 min Leyla - Capítulo 78: la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo 22:41 Capítulo 77 Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen 48:56 Capítulo 76 Nur le dice a Malí que trabajen en equipo y busquen vengarse de la familia 48:57 Capítulo 75 Malí graba un video de Nur que revela la verdadera cara de ella 48:53 Capítulo 78 la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo

Capítulo 78 Leyla: la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo Ferah sigue creyendo que Leyla es responsable de la pérdida de su bebé, la enfrenta y le exige la verdad, pero Leyla está cansada de que la acusen y le dice todas las verdades a la familia.