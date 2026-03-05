Publicidad

Capítulo 78 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 78 'Leyla', novela turca. Ferah sigue creyendo que Leyla es responsable de la pérdida de su bebé, y le pide la verdad, pero Leyla está cansada de que la acusen y le dice las verdades a todos.

48:53 min
Leyla - Capítulo 78: la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo
22:41
Capítulo 77
Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen
48:56
Capítulo 76
Nur le dice a Malí que trabajen en equipo y busquen vengarse de la familia
48:57
Capítulo 75
Malí graba un video de Nur que revela la verdadera cara de ella
48:53
Capítulo 78
la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo

Capítulo 78 Leyla: la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo

Ferah sigue creyendo que Leyla es responsable de la pérdida de su bebé, la enfrenta y le exige la verdad, pero Leyla está cansada de que la acusen y le dice todas las verdades a la familia.

Por: Caracol Televisión
|
