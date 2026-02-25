48:58 min Leyla - Capítulo 72: Malí se entera quién está detrás de la muerte de su bebé, y busca vengarse 48:57 Capítulo 71 Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador 49:16 Capítulo 70 la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro 44:47 Capítulo 69 Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años 48:58 Capítulo 72 Malí se entera quién está detrás de la muerte de su bebé, y busca vengarse

Capítulo 72 Leyla: Malí se entera quién está detrás de la muerte de su bebé, y busca vengarse Nego confiesa que Nur es la culpable. Malí le tiende una trampa y le dice a ella que tiene un plan en contra de Leyla, pero era mentira, pues iba a matar a su amante en un cuarto frío.