Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Capítulo del 'Desafío' El Reto 3 X
En vivo ‘A Otro Nivel’
Fredy Guarín se reencuentra con su exesposa
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 72 'Leyla', novela turca de Caracol

Capítulo 72 'Leyla', novela turca de Caracol. Nego confiesa que Nur es la culpable. Malí le tiende una trampa y le dice a ella que tiene un plan en contra de Leyla, pero era mentira.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

48:58 min
Leyla (4).png
Leyla - Capítulo 72: Malí se entera quién está detrás de la muerte de su bebé, y busca vengarse
leyla (2) (1).png
48:57
Capítulo 71
Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador
leyla (3).png
49:16
Capítulo 70
la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro
Leyla (2).png
44:47
Capítulo 69
Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años
Leyla (4).png
48:58
Capítulo 72
Malí se entera quién está detrás de la muerte de su bebé, y busca vengarse

Capítulo 72 Leyla: Malí se entera quién está detrás de la muerte de su bebé, y busca vengarse

Nego confiesa que Nur es la culpable. Malí le tiende una trampa y le dice a ella que tiene un plan en contra de Leyla, pero era mentira, pues iba a matar a su amante en un cuarto frío.

Por: Caracol Televisión
|
leyla (2) (1).png
48:57
Capítulo 71
Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador
leyla (3).png
49:16
Capítulo 70
la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro
Leyla (2).png
44:47
Capítulo 69
Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años
Leyla (1).png
44:44
Capítulo 68
Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse
Leyla.png
44:44
Capítulo 67
Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija
Leyla.png
44:40
Capítulo 66
Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes
Leyla (4).png
48:58
Capítulo 72
Malí se entera quién está detrás de la muerte de su bebé, y busca vengarse