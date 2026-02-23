Publicidad

Capítulo 70 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español. Leyla le pide a Tufan que lleve a su madrastra al basurero en venganza por todas las cosas malas que ella ha hecho.

Capítulo 70 Leyla: la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro

Leyla le pide a Tufan que lleve a su madrastra al basurero en venganza por todas las cosas malas que ella ha hecho. Él piensa que es una idea exagerada y habla con su familia para conocer su opinión.

Por: Caracol Televisión
|
Leyla.png
44:40
Capítulo 66
Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes
leyla (2).png
44:44
Capítulo 65
Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
Leyla.png
Capítulo 64
Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
