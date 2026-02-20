Capítulo 69 Leyla: Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años

Publicidad

Capítulo 69 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 69 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español. Givan habla con Tufan y le cuenta sobre el origen de Leyla que es hijastra de Nur y que fue ella quien la llevó al basurero.

Leyla - Capítulo 69: Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años
Leyla (2).png
44:47
Capítulo 69
Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años

Givan habla con Tufan y le cuenta sobre el origen de Leyla que es hijastra de Nur y que fue ella quien la llevó al basurero para abandonarla cuando era una niña.

