44:44 Capítulo 68 Givan comprueba que Nur le fue infiel a su papá y lo ayuda a divorciarse 44:44 Capítulo 67 Mali le confiesa a su papá que cometió un error que cobró la vida de su hija 44:40 Capítulo 66 Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes

Capítulo 69 Leyla: Tufan se entera de que Leyla es hija del señor que atropelló hace unos años Givan habla con Tufan y le cuenta sobre el origen de Leyla que es hijastra de Nur y que fue ella quien la llevó al basurero para abandonarla cuando era una niña.