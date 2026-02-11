Capítulo 63 Leyla: La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión

Publicidad

Leyla novela turca capítulo completo 11 febrero - CaracolTV

Nur da una entrevista y confirma que quedó embarazada de Tufan mientras él tenía una relación con otra mujer, además Fidan y Leyla saben un secreto oscuro de la familia.

44:35 min
Leyla - Capítulo 63: La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión
44:31
Capítulo 62
Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión
44:34
Capítulo 61
La venganza de Leyla podría alejarla de Givan
44:33
Capítulo 60
Nur es secuestrada y Leyla es la principal sospechosa
44:35
Capítulo 63
La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión

Nur da una entrevista y confirma que quedó embarazada de Tufan mientras él tenía una relación con otra mujer, además Fidan y Leyla saben un secreto oscuro de la familia.

Leyla
44:34
Capítulo 59
Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático
44:31
Capítulo 58
Capítulo 58 Leyla: Givan sorprende a Lyela y a Nur discutiendo y las obliga a disculparse
44:32
Capítulo 57
Givan le pide matrimonio a Leyla y se casan de inmediato
44:35
Capítulo 63
La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión