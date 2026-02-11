44:35 min Leyla - Capítulo 63: La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión 44:31 Capítulo 62 Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión 44:34 Capítulo 61 La venganza de Leyla podría alejarla de Givan 44:33 Capítulo 60 Nur es secuestrada y Leyla es la principal sospechosa 44:35 Capítulo 63 La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión

Capítulo 63 Leyla: La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión Nur da una entrevista y confirma que quedó embarazada de Tufan mientras él tenía una relación con otra mujer, además Fidan y Leyla saben un secreto oscuro de la familia.