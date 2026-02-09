Publicidad

Capítulo 62 Leyla: Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión

Con la ayuda de Givan, su madre logra ser liberada y decide volver a casa; sin embargo, se da cuenta de que su esposo no la quiere cerca tras todo el daño que ha causado en la familia.

Leyla - Capítulo 62: Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión
44:34
Capítulo 61
La venganza de Leyla podría alejarla de Givan
Diseño sin título (1).jpg
44:33
Capítulo 60
Nur es secuestrada y Leyla es la principal sospechosa
Leyla
44:34
Capítulo 59
Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático
leyla9
44:31
Capítulo 62
Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión

Por: Caracol Televisión
|
