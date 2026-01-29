Publicidad
Marc Anthony espera otro hijo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo 56 de 'Leyla'. novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 56 de 'Leyla'. novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Givan prepara una romántica sorpresa para Leyla con el fin de revivir su esencia.
Capítulo 56 Leyla: Givan le prepara sorpresa a Leyla para revivir a la niña de la que se enamoró
44:48 min
Leyla - Capítulo 56:
Givan le prepara sorpresa a Leyla para revivir a la niña de la que se enamoró
44:40
Capítulo 55
Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel
44:55
Capítulo 54
Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal
45:36
Capítulo 53
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
44:48
Capítulo 56
Givan le prepara sorpresa a Leyla para revivir a la niña de la que se enamoró
Capítulo 56 Leyla: Givan le prepara sorpresa a Leyla para revivir a la niña de la que se enamoró
El joven está preocupado porque su novia se está volviendo una mujer cruel, a raíz de su sed de venganza, por eso, organiza una velada especial y aprovecha para proponerle que se case con él.
Por:
Alejandra Hurtado
|
29 de Enero, 2026
44:40
Capítulo 55
Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel
44:55
Capítulo 54
Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal
45:36
Capítulo 53
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
45:44
Capítulo 52
Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla
45:50
Capítulo 51
Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto
44:27
Capítulo 50
Nur descubre a Tufan besando a Serap y ambas pelean por el amor de él
44:48
Capítulo 56
Givan le prepara sorpresa a Leyla para revivir a la niña de la que se enamoró
