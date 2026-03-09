48:44 min Leyla - Capítulo 80: Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa 48:56 Capítulo 79 los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan 48:53 Capítulo 78 la familia necesita hablar con Leyla porque creen que ella es culpable de todo 22:41 Capítulo 77 Givan descubre que Tufan sobornó a un conocido para que se culpara de su crimen 48:44 Capítulo 80 Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa

Capítulo 80 Leyla: Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa Leyla no murió, pero la familia no sabe. Ella le dice a Givan que quien intentó quitarle la vida fue Malí, ambos lo enfrentan y le piden la verdad; él afirma que Nur fue quien lo obligó a hacerlo.