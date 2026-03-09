Capítulo 80 Leyla: Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa

Capítulo 80 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 80 'Leyla', novela turca de Caracol. Leyla no murió, pero la familia no sabe. Ella le dice a Givan que quien intentó quitarle la vida fue Malí, ambos lo enfrentan y le piden la verdad; él afirma que Nur fue quien lo obligó a hacerlo.
48:44 min
Leyla - Capítulo 80: Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa
