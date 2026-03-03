Capítulo 76 Leyla: Nur le dice a Malí que trabajen en equipo y busquen vengarse de la familia

Publicidad

Capítulo 76 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Nur le pide a Malí que acabe con Leyla, y que después de eso huyan con su hijo, pero él no sabe que Nur también tiene un plan en contra suya.

48:56 min
leyla (6).png
Nur le pide a Malí que acabe con Leyla, y que después de eso huyan con su hijo, pero él no sabe que Nur también tiene un plan en contra suya. Givan ya no confía en su padre y lo sigue.

Leyla (5).png
48:57
Capítulo 75
Malí graba un video de Nur que revela la verdadera cara de ella
Leyla (3) (2).png
49:00
Capítulo 74
Malí defiende a su amante y engaña a su esposa; espera poder volver a su casa
Leyla (3) (1).png
48:55
Capítulo 73
Tufan quiere saldar su deuda del pasado y considera entregarse a la policía
Leyla (4).png
48:58
Capítulo 72
Malí se entera quién está detrás de la muerte de su bebé, y busca vengarse
leyla (2) (1).png
48:57
Capítulo 71
Nur entra a la fundación y se lleva sorpresa al ver quién es el nuevo contador
leyla (3).png
49:16
Capítulo 70
la familia Yildiz se reúne a tomar una dura decisión sobre su futuro
leyla (6).png
48:56
Capítulo 76
Nur le dice a Malí que trabajen en equipo y busquen vengarse de la familia