Capítulo 58 Leyla: Capítulo 58 Leyla: Givan sorprende a Lyela y a Nur discutiendo y las obliga a disculparse

Capítulo 58 de 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 58 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Givan les exige a Leyla y a Nur que dejen de pelear ahora que van a vivir juntas.

Leyla - Capítulo 58: Capítulo 58 Leyla: Givan sorprende a Lyela y a Nur discutiendo y las obliga a disculparse
Capítulo Leyla
Capítulo 57
Givan le pide matrimonio a Leyla y se casan de inmediato
Leyla
Capítulo 56
Givan le prepara sorpresa a Leyla para revivir a la niña de la que se enamoró
Leyla
Capítulo 55
Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel
El joven no está dispuesto a soportar más peleas de su madre y su esposa y, para mantener la convivencia, le exige a su mamá que no se atreva a tocar a Leyla y a ella que deje de hacerle daño a Nur.

Capítulo Leyla
Capítulo 54
Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
Capítulo 53
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
52. Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla
Capítulo 52
Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla
