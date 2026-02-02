44:31 min Leyla - Capítulo 58: Capítulo 58 Leyla: Givan sorprende a Lyela y a Nur discutiendo y las obliga a disculparse 44:32 Capítulo 57 Givan le pide matrimonio a Leyla y se casan de inmediato 44:48 Capítulo 56 Givan le prepara sorpresa a Leyla para revivir a la niña de la que se enamoró 44:40 Capítulo 55 Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel 44:31 Capítulo 58 Capítulo 58 Leyla: Givan sorprende a Lyela y a Nur discutiendo y las obliga a disculparse

Capítulo 58 Leyla: Capítulo 58 Leyla: Givan sorprende a Lyela y a Nur discutiendo y las obliga a disculparse El joven no está dispuesto a soportar más peleas de su madre y su esposa y, para mantener la convivencia, le exige a su mamá que no se atreva a tocar a Leyla y a ella que deje de hacerle daño a Nur.