Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Hilos de Vida
Juegos
Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Murió Salvo Basile
Tormenta de Pasiones
Programación de Caracol
Capítulo 53 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español
Capítulo 53 completo y en español de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión. Leyla le cuenta a Nur que en realidad no es Ela y que le mintió para vengarse.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Leyla
/
Capítulos
/
Capítulo 53 Leyla: Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
45:36 min
Leyla - Capítulo 53:
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
45:44
Capítulo 52
Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla
45:50
Capítulo 51
Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto
44:27
Capítulo 50
Nur descubre a Tufan besando a Serap y ambas pelean por el amor de él
45:36
Capítulo 53
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
Capítulo 53 Leyla: Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
La joven espera a Nur en el basurero en el que ella la abandonó cuando era niña y le cuenta que en realidad es Leyla y que busca hacerla pagar por el daño que le hizo cuando era pequeña.
Por:
Alejandra Hurtado
|
26 de Enero, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
45:44
Capítulo 52
Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla
45:50
Capítulo 51
Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto
44:27
Capítulo 50
Nur descubre a Tufan besando a Serap y ambas pelean por el amor de él
44:57
Capítulo 49
Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle
43:16
Capítulo 48
Tufan se reconcilia con Nur tras anunciar su divorcio
43:22
Capítulo 47
Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia
45:36
Capítulo 53
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
Leyla
Capítulo 52 Leyla: Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla
Leyla
Capítulo 51 Leyla: Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto
Leyla
Capítulo 50 Leyla: Nur descubre a Tufan besando a Serap y ambas pelean por el amor de él
Leyla
Capítulo 49 Leyla: Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle
Leyla
Capítulo 48 Leyla: Tufan se reconcilia con Nur tras anunciar su divorcio
Leyla
Capítulo 47 Leyla: Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series