Capítulo 53 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español

Capítulo 53 completo y en español de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión. Leyla le cuenta a Nur que en realidad no es Ela y que le mintió para vengarse.

45:36 min
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
Leyla - Capítulo 53: Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
45:36
Capítulo 53
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza

Capítulo 53 Leyla: Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza

La joven espera a Nur en el basurero en el que ella la abandonó cuando era niña y le cuenta que en realidad es Leyla y que busca hacerla pagar por el daño que le hizo cuando era pequeña.

Por: Alejandra Hurtado
|
