45:44 Capítulo 52 Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla 45:50 Capítulo 51 Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto 44:27 Capítulo 50 Nur descubre a Tufan besando a Serap y ambas pelean por el amor de él

Capítulo 53 Leyla: Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza La joven espera a Nur en el basurero en el que ella la abandonó cuando era niña y le cuenta que en realidad es Leyla y que busca hacerla pagar por el daño que le hizo cuando era pequeña.