Capítulo 56 de 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 56 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Givan teme que su novia se vuelva una mujer cruel, mientras Leyla amenaza de muerte a Nur.

44:40 min
Leyla
Capítulo 55 Leyla: Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel

El joven no quiere que su novia pierda su esencia solo por hacerle pagar a Nur el daño que hizo, y busca ayuda con amigos. Mientras, Leyla le declara la guerra a su exmadrastra y le hace advertencia.

