Hilos de Vida
Juegos
En vivo Desafío del Siglo
Marc Anthony espera otro hijo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo 56 de 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 56 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Givan teme que su novia se vuelva una mujer cruel, mientras Leyla amenaza de muerte a Nur.
Capítulo 55 Leyla: Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel
44:40 min
Leyla - Capítulo 55:
Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel
44:55
Capítulo 54
Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal
45:36
Capítulo 53
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
45:44
Capítulo 52
Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla
44:40
Capítulo 55
Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel
Capítulo 55 Leyla: Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel
El joven no quiere que su novia pierda su esencia solo por hacerle pagar a Nur el daño que hizo, y busca ayuda con amigos. Mientras, Leyla le declara la guerra a su exmadrastra y le hace advertencia.
Por:
Alejandra Hurtado
|
28 de Enero, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
44:55
Capítulo 54
Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal
45:36
Capítulo 53
Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
45:44
Capítulo 52
Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla
45:50
Capítulo 51
Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto
44:27
Capítulo 50
Nur descubre a Tufan besando a Serap y ambas pelean por el amor de él
44:57
Capítulo 49
Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle
44:40
Capítulo 55
Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel
Leyla
Capítulo 54 Leyla: Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal
Leyla
Capítulo 53 Leyla: Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza
Leyla
Capítulo 52 Leyla: Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla
Leyla
Capítulo 51 Leyla: Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto
Leyla
Capítulo 50 Leyla: Nur descubre a Tufan besando a Serap y ambas pelean por el amor de él
Leyla
Capítulo 49 Leyla: Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle
