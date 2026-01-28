44:40 min Leyla - Capítulo 55: Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel 44:55 Capítulo 54 Ceren le envía a Leyla una foto de ella y Givan en la cama, pero plan le sale mal 45:36 Capítulo 53 Ela le revela a Nur su verdadera identidad y sus planes de venganza 45:44 Capítulo 52 Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla 44:40 Capítulo 55 Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel

Capítulo 55 Leyla: Leyla amenaza de muerte a Nur, y Givan teme que se vuelva una mujer cruel El joven no quiere que su novia pierda su esencia solo por hacerle pagar a Nur el daño que hizo, y busca ayuda con amigos. Mientras, Leyla le declara la guerra a su exmadrastra y le hace advertencia.