Hilos de Vida
'La Reina del Flow 3'
Periodista de Noticias Caracol se despide
Capítulo 52 de Leyla, novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 52 de 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español. Nur sospecha de que Ela está mintiendo e intenta averiguar si realmente es quien dice ser.

45:44 min
52. Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla
Capítulo 52 Leyla: Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla

Luego de que se entera que hay propiedades a nombre de la cocinera, Nur arma plan para revisarle el celular a Ela (Leyla) y hasta presiona a la madre adoptiva para que le cuente cómo llegó a su vida.

Por: Alejandra Hurtado
Leyla
43:16
Capítulo 48
Tufan se reconcilia con Nur tras anunciar su divorcio
Capítulo 45 Leyla: Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia
43:22
Capítulo 47
Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia
Capítulo Leyla 15 de enero.
43:06
Capítulo 46
Givan descubre la verdadera identidad de su novia
