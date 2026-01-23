45:44 min Leyla - Capítulo 52: Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla 45:50 Capítulo 51 Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto 44:27 Capítulo 50 Nur descubre a Tufan besando a Serap y ambas pelean por el amor de él 44:57 Capítulo 49 Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle 45:44 Capítulo 52 Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla

Capítulo 52 Leyla: Nur sospecha que Ela no es quien dice ser y empieza a investigarla Luego de que se entera que hay propiedades a nombre de la cocinera, Nur arma plan para revisarle el celular a Ela (Leyla) y hasta presiona a la madre adoptiva para que le cuente cómo llegó a su vida.