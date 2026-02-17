44:40 min Leyla - Capítulo 66: Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes 44:44 Capítulo 65 Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur Capítulo 64 Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur 44:35 Capítulo 63 La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión 44:40 Capítulo 66 Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes

Capítulo 66 Leyla: Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes Ferda y Mali son atacados por delincuentes y tienen un accidente con su embarazo. Nur se entera de la situación y quiere ser el centro de atención. Vuelve a casa, y sus planes no salen como pensaba.