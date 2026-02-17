Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Final del 'Desafío'
Programación de Caracol

Capítulo 66 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español

Capítulo 66 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español: Ferda y Mali son atacados por delincuentes y tienen un accidente con su embarazo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:40 min
Leyla.png
Leyla - Capítulo 66: Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes
leyla (2).png
44:44
Capítulo 65
Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
Leyla.png
Capítulo 64
Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
leyla11fb.jpg
44:35
Capítulo 63
La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión
Leyla.png
44:40
Capítulo 66
Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes

Capítulo 66 Leyla: Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes

Ferda y Mali son atacados por delincuentes y tienen un accidente con su embarazo. Nur se entera de la situación y quiere ser el centro de atención. Vuelve a casa, y sus planes no salen como pensaba.

Por: Caracol Televisión
|
leyla (2).png
44:44
Capítulo 65
Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
Leyla.png
Capítulo 64
Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
leyla11fb.jpg
44:35
Capítulo 63
La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión
leyla9
44:31
Capítulo 62
Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión
Diseño sin título.jpg
44:34
Capítulo 61
La venganza de Leyla podría alejarla de Givan
Diseño sin título (1).jpg
44:33
Capítulo 60
Nur es secuestrada y Leyla es la principal sospechosa
Leyla.png
44:40
Capítulo 66
Nur se sale con la suya y vuelve a la mansión a continuar con sus macabros planes