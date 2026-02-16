44:44 min Leyla - Capítulo 65: Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur Capítulo 64 Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur 44:35 Capítulo 63 La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión 44:31 Capítulo 62 Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión 44:44 Capítulo 65 Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur

Capítulo 65 Leyla: Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur Nur se niega a hacerse el procedimiento debido a que duda sobre quién es el padre del bebé y se respalda diciendo que su embarazo es delicado y que hacerse esa prueba afectaría la salud del niño. El resultado es inesperado.