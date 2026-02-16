Nur se niega a hacerse el procedimiento debido a que duda sobre quién es el padre del bebé y se respalda diciendo que su embarazo es delicado y que hacerse esa prueba afectaría la salud del niño. El resultado es inesperado.
44:44 min
Leyla - Capítulo 65: Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
Capítulo 65
Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
Capítulo 65 Leyla: Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
