Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo completo Leyla Novela Turca 16 Febrero- CaracolTV

Nur se niega a hacerse el procedimiento debido a que duda sobre quién es el padre del bebé y se respalda diciendo que su embarazo es delicado y que hacerse esa prueba afectaría la salud del niño. El resultado es inesperado.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:44 min
leyla (2).png
Leyla - Capítulo 65: Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur
Leyla.png
Capítulo 64
Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
leyla11fb.jpg
44:35
Capítulo 63
La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión
leyla9
44:31
Capítulo 62
Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión
leyla (2).png
44:44
Capítulo 65
Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur

Capítulo 65 Leyla: Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur

Nur se niega a hacerse el procedimiento debido a que duda sobre quién es el padre del bebé y se respalda diciendo que su embarazo es delicado y que hacerse esa prueba afectaría la salud del niño. El resultado es inesperado.

Por: Caracol Televisión
|
Leyla.png
Capítulo 64
Givan y Leyla harán hasta lo imposible para que todos conozcan a la verdadera Nur
leyla11fb.jpg
44:35
Capítulo 63
La familia de Tufan se lleva una sorpresa al escuchar una fuerte confesión
leyla9
44:31
Capítulo 62
Tufan saca de la casa a Nur, luego de que ella saliera de prisión
Diseño sin título.jpg
44:34
Capítulo 61
La venganza de Leyla podría alejarla de Givan
Diseño sin título (1).jpg
44:33
Capítulo 60
Nur es secuestrada y Leyla es la principal sospechosa
Leyla
44:34
Capítulo 59
Serap deja la casa de Tufan y Nur, luego de escándalo mediático
leyla (2).png
44:44
Capítulo 65
Tufan quiere saber si en realidad será padre y exige prueba de ADN a Nur