46:02 min Leyla - Capítulo 85: la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla 46:02 Capítulo 84 tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo 46:06 Capítulo 83 Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban 46:02 Capítulo 82 la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero 46:02 Capítulo 85 la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla

Capítulo 85 Leyla: la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla Leyla está en desacuerdo con la libertad de Tufan, y va a la estación de policía a exigir justicia; sin embargo, el oficial le muestra un video del día del accidente y confirma que Tufan es inocente.