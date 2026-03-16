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Capítulo 85 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 85 'Leyla', novela turca de Caracol. Leyla está en desacuerdo con la libertad de Tufan, y va a la estación de policía a exigir justicia; sin embargo, el oficial le muestra un video del día del accidente y confirma que Tufan es inocente.

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46:02 min
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Leyla - Capítulo 85: la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla
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46:02
Capítulo 84
tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
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46:06
Capítulo 83
Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban
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46:02
Capítulo 82
la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero
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Capítulo 85
la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla

Capítulo 85 Leyla: la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla

Leyla está en desacuerdo con la libertad de Tufan, y va a la estación de policía a exigir justicia; sin embargo, el oficial le muestra un video del día del accidente y confirma que Tufan es inocente.

Por: Caracol Televisión
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leyla (10).png
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Capítulo 84
tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
LEYLA (9).png
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Capítulo 83
Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban
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46:02
Capítulo 82
la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero
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46:00
Capítulo 81
Tufan sigue el plan de Givan y le pide a su padre que se una para derrotar a Nur
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48:44
Capítulo 80
Nur está a punto de huir de la mansión y se lleva una inesperada sorpresa
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48:56
Capítulo 79
los amantes organizan una venganza en contra de Leyla y culpan a Tufan
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46:02
Capítulo 85
la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla