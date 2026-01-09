Publicidad
Novia de Yeferson Cossio
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol
Capítulo 43 Leyla: 9 de enero
Nur se entera de que el resto de su familia retuvo a Leyla, así que tiene un ataque de ira y se despacha contra la joven. Luego, le jura que le hará la vida imposible por no haberse ido de la casa.
Capítulo 43 Leyla: Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible
38:32 min
Leyla - Capítulo 43:
Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible
38:37
Capítulo 43 Leyla: Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible
Nur se entera de que el resto de su familia retuvo a Leyla, así que tiene un ataque de ira y se despacha contra la joven. Luego, le jura que le hará la vida imposible por no haberse ido de la casa.
Leyla
