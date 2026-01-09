Capítulo 43 Leyla: Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible

Publicidad

Capítulo 43 Leyla: 9 de enero - Caracol TV

Nur se entera de que el resto de su familia retuvo a Leyla, así que tiene un ataque de ira y se despacha contra la joven. Luego, le jura que le hará la vida imposible por no haberse ido de la casa.

38:32 min
Capítulo 43 Leyla
Leyla - Capítulo 43: Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible
Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 39 Leyla
38:44
Capítulo 39
Givan enfrenta a su familia al enterarse de que Nur es su madre biológica
Capítulo 38 Leyla
46:39
Capítulo 38
Ipek sufre una crisis al enterarse de que no es hija biológica de Tufan
Capítulo 37 Leyla
46:10
Capítulo 37
Nur somete a Leyla a un arriesgado plan para acabar con Rasim
