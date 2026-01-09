38:32 min Leyla - Capítulo 43: Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible 38:37 Capítulo 42 Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará? 38:35 Capítulo 41 Nur se ve obligada a confesarle a su familia que es madre de Givan 38:37 Capítulo 40 Givan decide irse de casa, luego, habla con Ipek y Leyla de sus planes 38:32 Capítulo 43 Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible

Capítulo 43 Leyla: Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible Nur se entera de que el resto de su familia retuvo a Leyla, así que tiene un ataque de ira y se despacha contra la joven. Luego, le jura que le hará la vida imposible por no haberse ido de la casa.