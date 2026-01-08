38:37 min Leyla - Capítulo 42: Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará? 38:35 Capítulo 41 Nur se ve obligada a confesarle a su familia que es madre de Givan 38:37 Capítulo 40 Givan decide irse de casa, luego, habla con Ipek y Leyla de sus planes 38:44 Capítulo 39 Givan enfrenta a su familia al enterarse de que Nur es su madre biológica 38:37 Capítulo 42 Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará?

Capítulo 42 Leyla: Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará? Ante la incertidumbre, Givan vuelve a casa de su madre en busca de respuestas. Allí, Nur decide contarle la razón del porqué lo abandonó y, entre llantos, le suplica que no la deje.