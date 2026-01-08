Publicidad

En vivo
Noticiero del senado
Falcao García
Separación de Ómar Murillo y Koral Costa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Capítulo 42 Leyla: 8 de enero - Caracol TV

Ante la incertidumbre, Givan vuelve a casa de su madre en busca de respuestas. Allí, Nur decide contarle la razón del porqué lo abandonó y, entre llantos, le suplica que no la deje.

38:37 min
Capítulo 42 Leyla
Leyla - Capítulo 42: Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará?
Capítulo 42 Leyla: Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará?

Ante la incertidumbre, Givan vuelve a casa de su madre en busca de respuestas. Allí, Nur decide contarle la razón del porqué lo abandonó y, entre llantos, le suplica que no la deje.

Capítulo 41 Leyla
38:35
Capítulo 41
Nur se ve obligada a confesarle a su familia que es madre de Givan
Capítulo 40 Leyla
38:37
Capítulo 40
Givan decide irse de casa, luego, habla con Ipek y Leyla de sus planes
Capítulo 39 Leyla
38:44
Capítulo 39
Givan enfrenta a su familia al enterarse de que Nur es su madre biológica
Capítulo 38 Leyla
46:39
Capítulo 38
Ipek sufre una crisis al enterarse de que no es hija biológica de Tufan
Capítulo 37 Leyla
46:10
Capítulo 37
Nur somete a Leyla a un arriesgado plan para acabar con Rasim
Capítulo 36 Leyla
46:10
Capítulo 36
una misteriosa visita altera la cena familiar de Nur y los extorsionan
Capítulo 42 Leyla
38:37
Capítulo 42
Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará?