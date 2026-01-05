Publicidad

Capítulo 39 Leyla: 05 de enero - Caracol TV

Givan enfrenta a Nur al enterarse de que ella es su madre biológica; le pregunta el porqué lo abandonó al nacer y luego lo adoptó. Luego, el hombre se desespera y entra en crisis.

38:44 min
Capítulo 39 Leyla
Leyla - Capítulo 39: Givan enfrenta a su familia al enterarse de que Nur es su madre biológica
Capítulo 39 Leyla: Givan enfrenta a su familia al enterarse de que Nur es su madre biológica

Givan enfrenta a Nur al enterarse de que ella es su madre biológica; le pregunta el porqué lo abandonó al nacer y luego lo adoptó. Luego, el hombre se desespera y entra en crisis.

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 35 Leyla
46:10
Capítulo 35
Givan decide oficializar la relación con Leyla, pero ella le termina
Capítulo 34 Leyla
46:32
Capítulo 34
Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?
Capítulo 33 Leyla
1:03:22
Capítulo 33
Nur es acusada de haber envenenado a Ferda
