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Capítulo 103 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 103 'Leyla', novela turca de Caracol. Givan se escapa en medio de la noche, pero no cuenta con que Leyla lo sigue y evita que él se quite la vida porque le dice que está embarazada. Givan va al médico y le dicen que su cáncer es terminal.

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46:04 min
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Leyla - Capítulo 103: Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
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46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
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56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
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46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
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46:04
Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida

Capítulo 103 Leyla: Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida

Givan se escapa en medio de la noche, pero no cuenta con que Leyla lo sigue y evita que él se quite la vida porque le dice que está embarazada. Givan va al médico y le dicen que su cáncer es terminal.

Por: Caracol Televisión
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46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
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56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
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46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
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46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
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46:04
Capítulo 98
Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
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46:04
Capítulo 97
Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
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46:04
Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida