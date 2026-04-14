46:04 min Leyla - Capítulo 103: Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida 46:10 Capítulo 102 los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre 56:08 Capítulo 101 Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal 46:11 Capítulo 100 Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató 46:04 Capítulo 103 Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida

Capítulo 103 Leyla: Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida Givan se escapa en medio de la noche, pero no cuenta con que Leyla lo sigue y evita que él se quite la vida porque le dice que está embarazada. Givan va al médico y le dicen que su cáncer es terminal.