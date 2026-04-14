Capítulo 103 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 103 'Leyla', novela turca de Caracol. Givan se escapa en medio de la noche, pero no cuenta con que Leyla lo sigue y evita que él se quite la vida porque le dice que está embarazada. Givan va al médico y le dicen que su cáncer es terminal.
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46:04 min
Leyla - Capítulo 103: Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
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Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
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Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
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Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
Capítulo 103 Leyla: Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
Givan se escapa en medio de la noche, pero no cuenta con que Leyla lo sigue y evita que él se quite la vida porque le dice que está embarazada. Givan va al médico y le dicen que su cáncer es terminal.