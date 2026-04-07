Capítulo 98 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 98 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español. Givan le dice a Leyla que él quiere estar con su exnovia porque es a quien recuerda. Tampoco se acuerda de la pelea que tuvo con Nur y Malí.
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46:04 min
Leyla - Capítulo 98: Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
46:04
Capítulo 97
Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
30:47
Capítulo 96
Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan
46:00
Capítulo 95
Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
46:04
Capítulo 98
Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
Capítulo 98 Leyla: Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
Givan le dice a Leyla que él quiere estar con su exnovia porque es a quien recuerda. Tampoco se acuerda de la pelea que tuvo con Nur y Malí.