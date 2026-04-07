46:04 min Leyla - Capítulo 98: Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex 46:04 Capítulo 97 Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria 30:47 Capítulo 96 Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan 46:00 Capítulo 95 Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso 46:04 Capítulo 98 Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex

Capítulo 98 Leyla: Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex Givan le dice a Leyla que él quiere estar con su exnovia porque es a quien recuerda. Tampoco se acuerda de la pelea que tuvo con Nur y Malí.