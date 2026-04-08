46:01 min Leyla - Capítulo 99: Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad 46:04 Capítulo 98 Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex 46:04 Capítulo 97 Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria 30:47 Capítulo 96 Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan 46:01 Capítulo 99 Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad

Capítulo 99 Leyla: Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad Ella le propone que se vayan juntos y dejen todo atrás sin pensarlo. Malí le recuerda que está en sus manos salvar a su hijo, pero a Ferdah no le importa. Givan está recuperando la memoria.