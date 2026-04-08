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Capítulo 99 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 99 'Leyla', novela turca de Caracol. Ella le propone que se vayan juntos y dejen todo atrás sin pensarlo. Malí le recuerda que está en sus manos salvar a su hijo, pero a Ferdah no le importa. Givan está recuperando la memoria.

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46:01 min
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Leyla - Capítulo 99: Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
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46:04
Capítulo 98
Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
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46:04
Capítulo 97
Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
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30:47
Capítulo 96
Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan
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46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad

Capítulo 99 Leyla: Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad

Ella le propone que se vayan juntos y dejen todo atrás sin pensarlo. Malí le recuerda que está en sus manos salvar a su hijo, pero a Ferdah no le importa. Givan está recuperando la memoria.

Por: Caracol Televisión
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46:04
Capítulo 98
Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
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Capítulo 97
Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
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30:47
Capítulo 96
Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan
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46:00
Capítulo 95
Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
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46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
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46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
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46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad