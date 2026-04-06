Capítulo 97 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 97 'Leyla', novela turca de Caracol. Givan se entera de que Nur está firmando el divorcio con Tufan. Por eso él va y saca a su mamá del lugar, pero, en medio de la pelea, se golpea la cabeza y pierde la memoria. No recuerda a Leyla.
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46:04 min
Leyla - Capítulo 97: Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
30:47
Capítulo 96
Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan
46:00
Capítulo 95
Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
46:04
Capítulo 97
Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
Capítulo 97 Leyla: Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
Givan se entera de que Nur está firmando el divorcio con Tufan. Por eso él va y saca a su mamá del lugar, pero, en medio de la pelea, se golpea la cabeza y pierde la memoria. No recuerda a Leyla.