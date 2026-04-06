46:04 min Leyla - Capítulo 97: Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria 30:47 Capítulo 96 Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan 46:00 Capítulo 95 Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso 46:10 Capítulo 94 la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo 46:04 Capítulo 97 Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria

Capítulo 97 Leyla: Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria Givan se entera de que Nur está firmando el divorcio con Tufan. Por eso él va y saca a su mamá del lugar, pero, en medio de la pelea, se golpea la cabeza y pierde la memoria. No recuerda a Leyla.