Capítulo 96 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 96 'Leyla'. Despues de que Nur se enteró de que Nego era apto para donarle a su hijo, ella le tiende una trampa al hombre, lo asesina y lo deja abandonado en el basurero. Givan se cae y recibe un golpe en la cabeza.
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30:47 min
Leyla - Capítulo 96: Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan
46:00
Capítulo 95
Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
30:47
Capítulo 96
Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan
Capítulo 96 Leyla: Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan
Después de que Nur se enteró de que Nego era apto para donarle a su hijo, ella le tiende una trampa al hombre, lo asesina y lo deja abandonado en el basurero. Givan se cae y recibe un golpe en la cabeza.