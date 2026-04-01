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Capítulo 96 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 96 'Leyla'. Despues de que Nur se enteró de que Nego era apto para donarle a su hijo, ella le tiende una trampa al hombre, lo asesina y lo deja abandonado en el basurero. Givan se cae y recibe un golpe en la cabeza.

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30:47 min
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Leyla - Capítulo 96: Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan
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46:00
Capítulo 95
Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
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46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
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46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
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30:47
Capítulo 96
Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan

Capítulo 96 Leyla: Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan

Después de que Nur se enteró de que Nego era apto para donarle a su hijo, ella le tiende una trampa al hombre, lo asesina y lo deja abandonado en el basurero. Givan se cae y recibe un golpe en la cabeza.

Por: Caracol Televisión
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46:00
Capítulo 95
Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
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46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
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46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
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53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
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46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
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46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
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30:47
Capítulo 96
Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan