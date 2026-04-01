30:47 min Leyla - Capítulo 96: Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan 46:00 Capítulo 95 Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso 46:10 Capítulo 94 la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo 46:06 Capítulo 93 Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan 30:47 Capítulo 96 Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan

Capítulo 96 Leyla: Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan Después de que Nur se enteró de que Nego era apto para donarle a su hijo, ella le tiende una trampa al hombre, lo asesina y lo deja abandonado en el basurero. Givan se cae y recibe un golpe en la cabeza.